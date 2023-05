Angelina prišla s Maddoxom na slávnostnú akciu do Bieleho domu.

Tak často sa na verejnosti neukazuje. Angelina a Brad síce so svojimi deťmi chodili všade, keď boli ešte spolu, ale to boli všetci ešte pomerne malí. Všetky ich deti do spoločnosti veľmi nechodia, najmä nie 21-ročný Maddox. Ten sa po dlhšom čase ukázal s mamou Angelinou a rovno v Bielom dome.

Konala sa tam slávnostná večera za prítomnosti prezidenta Joa Bidena, aj prezidenta Južnej Kórey Yoona Suka Yeola. Maddox svojím vzhľadom a oblečením prítomných nadchol, vyzeral úžasne a jeho mama bola na neho patrične hrdá.

