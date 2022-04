Jorge je populárny aj v nemeckej verzii tejto tanečnej súťaže, kde takisto zvoláva "Halo Chicas" a šokuje divokými odevnými i vlasovými kreáciami. Miluje vysoké "štekle", divoké účesy aj outfity. Pri otázke svojho súkromného života je však skúpy...

Ako píše Šarm.sk, vie sa o ňom, že v roku 1985 vzal do zajačích a odišiel študovať jadrovú ekológiu do socialistickej Bratislavy. Spravil tak preto, lebo homosexualita bola na rodnej Kube tabu a v Európe hľadal nové útočisko. Keď Fidel Castro pár rokov na to zvolával študentov späť do vlasti, Jorge odišiel žiť do Nemecka a tam rozbehol úspešnú kariéru.

A čo jeho ľúbostný život?