Miro je na Slovensku jednoznačne najpopulárnejším spevákom, ktorý sa špecializuje na tvorbu pre detského poslucháča. Práve tým najmenším dokáže na počkanie vyčarovať úsmev na tvári a dokonca aj počas pandémie, kedy mnohí umelci nemali prácu, on zarábal naozaj kráľovsky.

V čase, keď jeho poslucháči prestali chodiť do škôl a učili sa dištančne, zinkasoval za svoje služby 401-tisíc eur a rok predtým mal mať obrat až 570-tisíc eur. Jaroš vtedy prezradil, že hneď ako bolo možné, zorganizoval turné. Koncerty boli vypredané a aj to sa odrazilo na jeho príjmoch. Nemalé zisky má isto aj dnes.

Zdroj: MICHAL SMRČOK

Zdá sa teda, že Mirovi ide karta a na núdzu sa nemôže sťažovať. Darí sa mu však rovnako dobre aj v láske?

Sám spevák kedysi zaspomínal na svoje detstvo, kedy si zažil mnoho ťažkých situácií. Jeho vzťah s otcom bol náročný až do tej miery, že sa nemohli vystáť. Tak sa Miro ešte pred osemnástymi narodeninami od rodičov odsťahoval a ušiel do Anglicka. Keď jeho otec zomieral, Miro sa vrátil domov. Mama totiž chcela, aby sa zmierili. Miro sa podvolil a spravil to najmä pre mamu, s ktorou má ukážkový vzťah. Ale otec podanie ruky odmietol.