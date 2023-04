Pre cievnu príhodu údajne ochrnula na ľavú stranu tela, zasiahnutý bol pohybový aparát, ale o reč ani pamäť prísť nemala. V sanatóriu ju vytrvale navštevovala milujúca dcéra, speváčka KATKA HASPROVÁ (50) a v rámci možností tak činila aj v rôznych obdobiach pandémie po boku svojho manžela Ivana Belu Vojteka, ktorého si vzala rok po maminom umiestnení do ústavu.

Do posledných zdravých chvíľ žili s mamou v dome na bratislavskom hradnom kopci. „Snažíme sa. Myslím si, že je to v poriadku. Každá máme aj svoje chyby, no nakoniec uznáme, že je nám spolu dobre,“ povedala pred časom Valentová o spolužití s dcérou v staromestskej vilke. Hasprová sa k maminmu zdravotnému stavu odvtedy zásadne nevyjadrovala.

Zdroj: RTVS

Iná než ostatné

Rodená Trnavčanka sa od detstva venovala baletu, klavíru, v čase gymnaziálnych štúdií aj herectvu a po absolvovaní VŠMU nastúpila do Národného divadla, v ktorom odohrala vyše 40 sezón. Bola iná ako ostatné - na rozdiel od mladých kolegýň nebola odkázaná len na stereotypne zromantizované dievčenské postavy, ale včasne ju štylizovali aj do tých psychologických, charakterových, občas priam až tragických úloh ako v hrách Obzri sa v hneve, Antigona, Othello, Mačka na rozpálenej plechovej streche či Zločin a trest. Vďaka komediálnemu talentu zvládla aj nadsázku a vďaka pohybovému nadaniu aj fyzicky náročnejšie postavy.