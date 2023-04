Ako píše plus7dni.sk, môže za to aj štíhla postava, ktorú si však neudržiava cvičením. Má na to jednoduchší spôsob, všade chodí pešo, a to jej celkom stačí. Samozrejme, ako priznala pred časom, nejedáva žiadne "hlúposti", aby zbytočne nepriberala. Lucii sa však už celé roky darí udržiavať dievčenský vzhľad.

Lucie Vondráčková však určite nepatrí k tým ženám, ktoré sa snažia zostať za každú cenu mladé hoci aj pomocou skalpela. Nedávno dokonca priznala vrásky, vraj sa to u nej zlomilo po štyridsiatke a rieši to zatiaľ iba krémami.

Niekoľkokrát však podstúpila zmenu, a to vlasovú. Keď na sociálnu sieť zavesila fotky s kučeravými vlasmi, fanúšikovia ju takmer nespoznali. Boli z nej celkom paf. Písali jej, že tak dobre nevyzerala ani pred dvadsiatimi rokmi. A ženy sa zhodli, že túto zmenu mala urobiť už dávno. Pozrite si ju v našej galérii.