Po oficiálnom rozchode s manželom Aramom Ohanianom pred vyše mesiacom sa Adriana Sklenaříková sa opäť realizuje ako modelka. Kým ona sa opäť vrhla do svetiel reflektorov a kamier, jej manžel sa naplno venuje dcérke Nine (4). Aj keď Adriana svoju dcéru nikdy úplne neskrývala, posledné dva roky jej tváričku až tak neukazovala. Hrdý otecko však neodolal a nedávno sa pochválil, aká nádherná Nina je. Na svojom Instagrame postol hneď dve detailné fotky so svojou dcérkou, za čo si vyslúžil kopec gratulácií a srdiečok, ako aj konštatovaní, že dcérka je celý tatko. To však nie je všetko. Komentáre sa ušli aj Adriane, nie však také lichotivé ako u Arama.

"Deti by nemali byť rukojemníkmi svojich rodičov," dočítate sa pod fotkou, alebo "Adriana sa nehanbí nosiť meno Karembeu, hoci on to od nej žiadal..." Nuž zdá sa, že Adrianin rozchod s Aramom sa nestretol s pochopením u všetkých priaznivcov tejto dvojice. Viac fotiek šťastného ocka s dcérkou nájdete v našej galérii.