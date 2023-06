Kedysi príťažlivý modrooký sexi spevák lámal ženám svojimi piesňami aj výzorom srdcia. Teraz sú jeho súčasťou vrásky a sivé vlasy. Je to úplne prirodzené, aj on predsa starne, má 61 rokov. Len akosi mu to ide rýchlejšie a zrejme to necháva absolútne na prírodu.

Musíme podotknúť, že sivé vlasy ho robia staršieho, akým je, čo je škoda. Viete, ako vôbec teraz vyzerá alebo si ho stále pamätáte s hrivou v obtiahnutých džínsoch a koženej bunde? Jon Bon Jovi je stále aktívny, hrá a chodí na turné.

Zdroj: SITA Jon Bon Jovi kedysi

