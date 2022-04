Je sympatické, že držíte krok s dobou a so svojimi fanúšikmi komuniku jete aj prostredníctvom sociálnych sietí. Kto vás na to nahovoril? Vnímate to ako nevyhnutnosť?

Keďže som stále v dobrej kondícii a chcel by som koncertovať aj naďalej, musel som sa naučiť komunikovať aj cez sociálne siete. Neviem, či je to nevyhnutnosť, ale viem, že je to v súčasnosti „in“. Nahovoril ma na to môj mladý tím, moja asistentka Gabriela a môj starší vnuk Peter. Aj vďaka nim a ich kreatívnym nápadom sa mi tento náš svet so sociálnymi sieťami páči, robia mi radosť takzvané storky, posty, videá i to, že takto môžem svojim fanúšikom prinášať najnovšie informácie o svojej práci.

Tento rok by ste mali osláviť 50 rokov manželstva, teda zlatú svadbu. Za čo ste svojej manželke najviac vďačný? Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí obetavá žena...

Aj v našom prípade stojí za úspešným mužom obetavá žena, ale popravde mať takého manžela jej závidím. (Smiech.) Som jej vďačný za to, že napriek mojim niekoľkomesačným odchodom na koncertné turné ostala so mnou a často vychovávala naše deti sama.

Pokračovanie na druhej strane >>>