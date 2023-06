Sú krásne také, aké sú. Niektoré nepatria svojimi telami do nejakých vzorcov krásy a naopak, bojujú proti nim. A ide im to skvele.

Selena Gomez

Slávna speváčka dlho patrila medzi ženy s veľkosťou S, lenže choroba s ňou zamávala. Trpí lupusom, čo je autoimunitné ochorenie, ktoré ničí životne dôležité orgány a napáda zdravé bunky. Selena už mala vážny problém aj s obličkami, jednu jej darovala kamarátka. Berie lieky, ktoré spôsobujú výkyvy hmotnosti. Už dávno je s tým stotožnená a to, že má kilá navyše nerieši a ukazuje sa v plavkách, čím ženám dodáva veľa sebavedomia. „Chcela som len povzbudiť každého, kto cíti akúkoľvek hanbu za to, čím si prechádza, no nikto nepozná jeho skutočný príbeh,“ povedala raz vo videu na Twitteri.