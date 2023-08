Aj napriek tomu, že skonal ešte v októbri 2019, aj po rokoch jeho odkaz žije a živia ho nie len fanúšikovia, jeho piesne a vdova Ivana...

Karla ženy zbožňovali a v každom veku si užíval ich neskutočný záujem. Ktoré sa teda nezmazateľne zapísali do jeho života?

Boli ich stovky. Pred časom to dokonca nepriamo priznal aj saxofonista Félix Slováček, ktorý mal tiež odjakživa žien nazvyš, ale vraj ani zďaleka nie toľko, ako jeho kamarát Karel. Tak mu bol Félix z času na čas ochotný „vypomôcť“ v láske. Na oveľa slávnejšieho Gotta sa vraj totiž známy saxofonista nechytal. Tak sa občas, keď boli na spoločnom turné, musel uspokojiť s tým, čo zostalo a to doslovne. Felix Slováček pred časom v rozhovore pre blesk.cz priznal toto: „Niekedy si príde nejaká fanúšička na podpis a zostane aj na kávu. A možno je z toho aj viac. Bozkom to začína a v posteli to končí,“ priznal muzikant. Až také jednoduché to však nemal, keď chodieval na spoločné turné s Karlom Gottom. „Vtedy išli všetky za Karlom, ten bol prvý, ale samozrejme nemohol zvládnuť všetko, tak niečo málo zostalo aj na nás,“ priznal Blesku hudobník, ktorému vôbec neprekážalo, že ho vlastne uspokojujú milenky z druhej ruky.