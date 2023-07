Michal sa narodil 25. marca 1942 v poľskej dedine Nedeca. Jeho otec Rudolf bol učiteľ a menil zastávky svojho pôsobenia. V Sedmohradsku sa oženil s Floriannou, krásnou Rumunkou, ktorá bola od neho mladšia o 16 rokov. Mali spolu desať detí. Keď sa presťahovali do Nedece, prišiel na svet Michal. Koncom vojny sa rodina sťahovala do obce Mlynčeky, odtiaľ do dnešnej časti Galanty Nebojsa. Tam hercov otec podľahol infarktu vo veku 55 rokov.

Zdroj: archív NMH

Kam s desiatimi deťmi?

Kam sa mala vdova podieť s toľkými deťmi? Presťahovala sa k manželovej rodine do Svätého Jura, kde hanblivý Miško v 13 rokoch prvýkrát stál na javisku ochotníckeho divadla. Pretĺkali sa, ako mohli, a tak sa rozhodol vyučiť za automechanika, aby mohol matke finančne vypomáhať. Detská láska k divadlu v ňom však zrela, preto keď sa dozvedel, že na VŠMU zoberú talentovaného adepta aj bez maturity, nezaváhal. Prijali ho, a hneď po škole sa stal členom činohry Slovenského národného divadla.