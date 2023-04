Ako píše šarm.sk, do centra Brna to má len desať minút, no najväčším bonusom pre ňu je to, že tu žije aj jej rodina. Tá pre ňu bola vždy oporou, no po rozchode s otcom jej dcéry Makhmudom Muradovovm má pre ňu ešte väčší význam.

Keď sa Monika sťahovala z Prahy do svojho vysnívaného domu pri Brne, nebol ešte celkom dokončený, či skôr dozariaďovaný. Lenže čas pokročil, a teraz Monika svojim fanúšikom ukázala úžasné zábery z jej hniezdočka. Má to tam naozaj luxusne zariadené, ale čo je najviac, celý dom pôsobí vzdušne, čisto a útulne. A tá záhrada s bazénom a vyžitím pre Rumiu je skrátka raj.

Monike sa momentálne darí nielen po pracovnej stránke, ale aj v súkromnom živote. Už niekoľko mesiacov je šťastná po boku jej nového priateľa, karlovarského podnikateľa Leonarda Lekaja. Jej šťastie je o to väčšie, že nového partnera prijala aj jej dcéra Rumia. Pozrite si ich bývanie v našej galérii.