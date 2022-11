Dvojica sa bola prevetrať v spoločnosti a vybrali sa do kina na premiéru filmu.

Hana Gregorová stále žije so svojím mladým priateľom 37-ročným Ondřejom Koptíkom, no v spoločnosti ich spolu ľudia dlhšie nevideli. Teraz si prišli do kina vychutnať premiéru filmu Cirkus Maximum a vyzerali veľmi spokojne a šťastne.

Hana vyzerala fantasticky. Prišla v čiernych lesklých nohaviciach a čiernom tričku s ružovým perím. Najviac však urobil úsmev na jej tvári a mladistvý výraz. Herečka sa o seba stará a v kondícii udržiava aj svoju pokožku, čo je vidieť.

