Klus je známy aj tým, že si nedáva servítku pred ústa, keď ide o spoločenské témy. Dvom českým politikom dokonca venoval celý album. Zárez na pažbe hudobnej kariéry si urobil v roku 2012, keď v ankete Český slávik ukončil 13-ročné kraľovanie maestra Karla Gotta a vyhral kategóriu Spevák roka. Prečítajte si úprimný rozhovor so spevákom pre magazín Šarm.

Hovorí sa o vás, že svoje deti vychovávate veľmi pravdivo. Neklamete im?

Žijeme v takej vzájomnej symbióze s deťmi. Zas nie je to tak, ako sa to o mne často prezentuje, že nevychovávame deti a podobne. Myslím si, že deti potrebujú určité hranice, odkiaľ-pokiaľ sa dá pohybovať, a keď už sa blížia k tej hranici, som v strehu, ale nechám ich preskúmať ju. Viem, že niekedy je lepšie nechať siahnuť si na horúcu kanvicu, ako im tisíckrát povedať, že to sa nesmie. Keď sa popália, ošetrím im ranu... A čo sa týka pravdovravnosti, baví ma sledovať v televízii, keď sa detí pýtajú na názor napríklad na politiku. Je to úžasné, nie je v nich žiadna vypočítavosť, povedia, čo cítia. Toto som sa učil ja od detí. Moja žena až tak nemusela, ona bola vždy dosť úprimná a priamočiara. Ale ja som sa to učiť musel, pretože sa mi ťažko niekomu hovorí pravda, keď viem, že ho to zraní.