Víťaz speváckej šou Adam Pavlovčin alias Adonxs má za sebou už niekoľko úspešných piesní a dokonca aj turné na veľmi vysokej úrovni. Je to skvelý umelec s medzinárodným cítením, čo dokazuje aj v novom klipe k skladbe No Common Measure.

Pravdepodobne to veľa Slovákov nepochopí, lebo klip ukazuje ľudí takých, akí naozaj sú a čím sú. Čo mnohí stále nedokážu prijať.

Ako spevák vlastnými slovami opisuje, skladba je poctou všetkým jedinečným a talentovaným umelcom, ktorí definovali jeho cestu a ktorí pri ňom stáli od začiatku jeho hudobnej kariéry. To, čo spieva v refréne - ‘It is all about us’, (Všetko je to o nás), myslí naozaj doslovne a odkazuje tak na jedinečnosť jeho komunity a blízkeho okolia, ktoré srší talentom a inšpiruje ho pri jeho tvorbe.

Videoklip nakrúcali v Prahe s režisérom Ruym Okamurym, ktorý má za sebou spolupráce s umelcami ako Mikolas Josef, Ewa Farna, či Teya & Salena z Eurovízie. Pozrite si fotky z nakrúcania v našej galérii.