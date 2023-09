Do tretice všetko dobré! Hovorí jedno staré príslovie. Ako je to ale v prípade speváčky Lucie Bílej?

Lucie Bílá doteraz šťastie na lásku nemala. Za sebou má totiž už dve manželstvá, ktoré jej krachli. Prvé po roku so Stanislavom Penkom a druhé po dvoch rokoch s o 14 rokov mladším spevákom Václavom Noidom. Tak teda do tretice všetko dobré?

Speváčka so svojím snúbencom Radkom Filipim oslávili ôsme výročie, ale do svadby sa nehrnú. "Ja viem, že by ľudia boli radi, ale neponáhľame sa. Veď sme spolu iba osem rokov. My sa iba spoznávame. Ja by som to nechcela ničím kaziť, ale milujem ho," povedala bez okolkov speváčka českému extra.cz.

