Máte ako komička zmysel pre humor aj v súkromí? Ak áno, ako sa to prejavuje?

Myslím, že mám, no je trochu taký… svojský. Sarkastický, možno niekedy aj čierny. Nepatrím medzi tých, ktorí hovoria vtipy. Skôr nahlas reagujem na to, čo sa okolo mňa deje, čo začujem a hneď vyslovím to, čo mi v tom okamihu príde na um.

Zakrátko sa na obrazovky vracia sitkom Susedia. Pripúšťali ste si na začiatku taký divácky záujem?

Podľa mňa je to preto, že prináša láskavý humor. Nikomu neublíži, je vhodný pre každú vekovú skupinu a každý si v ňom nájde to, čo je mu milé. A hlavne humor je teraz pre nás všetkých ten najpotrebnejší liek.

Aj keď láska ide cez žalúdok, vaša Ildikó a sporák, to sú dve nezlúčiteľné veci. Aká kuchárka ste doma vy?

Veľmi dobrá a aj rada varím. V našej domácnosti sa varí všetko. Od maďarskej kuchyne až po indickú, vždy si navaríme to, na čo máme chuť. Ale neraz aj na spôsob, čo chladnička dala.

Hladný chlap je zlý chlap. Akým jedlom sa svojmu partnerovi Róbertovi zavďačíte najväčšmi?

Robi je veľmi vďačný jedák, azda som ešte nič také nenavarila, čo by mu zatiaľ nechutilo. Ale musím o ňom prezradiť, že aj on je výborný kuchár! Často varíme spolu. A neraz nám aj sám pripraví celý obed. A sú to vždy veľké dobroty!