O dva roky oslávi neuveriteľnú 70- tku! Simona Stašová patrí k českým herečkám, ktorých popularita neklesá, práve naopak. Vďaka svojej mame, Jiřine Bohdalovej (91) má gény, ktoré ju budú držať dlho v kondícii, takže starnutia sa báť nemusí a ako priznala, ani sa nebojí.

"Na to neexistuje žiaden recept. Je to príroda a proti tej sa len ťažko bojuje. Je naopak najlepšie to prijať a mať sa rada. Sem tam niektorá z nás tu prírodu opravuje, ale nesmie sa to preháňať. Keď máme povolanie, ktoré nás baví, priateľov a dobrú rodinu, tak to je ten najlepší skrášľovací salón," povedala pre magazín Marianne herečka, ktorá si na sebe doposiaľ nenechala nič upraviť. "Keď som to neurobila doteraz, tak už s tým nebudem začínať. Nie preto, že by som nechcela vyzerať lepšie, to áno, ale po prvé som strachopud, a bojím sa akéhokoľvek zákroku, a po druhé sa obávam, že mi to zmení mimiku a budem vyzerať inak."