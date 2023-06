Jedným z milencov Ivety Bartošovej bol aj čiernovlasý mladík, ktorý pochádza zo slávneho hereckého rodu. Rudolf Hrušínský najmladší, ktorého si budeme snáď navždy spájať s hudobnou komédiou Discopríbeh, nakrúcal so speváčkou v roku 1993 film Svatba upíru. Vtedy spolu prežili románik.

Zdroj: blesk Slávnu z nej spravil najmä Ladislav Štaidl, ktorému porodila syna Artura.

Kým Rudolf sa zamiloval, Iveta vedela, že to nemá zmysel a brala to ako úlet, ktorým sa snažila „pomstiť“ Štaidlovi. V tom čase bola jeho partnerkou, on však mal rodinu a vždy ju bral ako druhoradú. Ten sa to však dozvedel.