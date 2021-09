Michal Kubovčík (41)

Jeho starý otec bol kamenosochársky majster, ktorý svojho jediného vnuka zasvätil do tajov opracúvania kameňa. Michal spomína: „Preto som prirodzene nastúpil na vtedajšiu školu umeleckých remesiel. Súčasťou školy, zastrešujúcej umelecké a technické remeslá, bolo aj kamenosochárstvo, ktoré som vyštudoval.“ Michala to však ťahalo k divadelnej múze. Dvakrát ho na štúdium herectva nezobrali, zatiaľ študoval na pedagogickej fakulte, ale hlavne sa potreboval zbaviť ráčkovania. Pre teraz.sk povedal: „V čase, keď som sa hlásil na herectvo, som už mal od logopéda potvrdené, že na jeho odstránení pracujem, vidieť reálny progres s tým, že za priaznivých podmienok by som to mal do začiatku štúdia zvládnuť a neráčkovať...“