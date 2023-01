Moderátorka Iveta Malachovská (57) sa v živote rozhodne nenudí. Aj napriek tomu, že to vraj nebolo jej novoročným predsavzatím, lebo si ich nedáva, maká vo fitku. Pracovne je tiež veľmi vyťažená, ale žiaľ, zamestnávajú ju aj menej veselé záležitosti.

Ide o „pokazené“ manželstvo jej dcéry Kristíny Kocian (28) a zdravie manžela, operného speváka Martina Malachovského (55).

Iveta sa však do života svojej dcéry nemieša a necháva na mladých, aby si to vyriešili sami. Či sa im však podarí zvrátiť koniec manželstva, je nateraz, zdá sa, vo hviezdach. Nad manželstvom jej jedinej dcéry sa totiž poriadne zmráka a hoci ešte v auguste na sociálne siete pridávala zaľúbené fotky s manželom Adamom, už dlhšie sa šuškalo, že prechádzajú veľkou krízou. V decembri 2022 sa zdalo, že poslednú krízu zrejme nezvládnu a Vianoce už trávili každý zvlášť. Kristínu našťastie „prichýlili“ rodičia Iveta a Martin, keďže sa tri dni pred odletom do Peru rozhodli pre krvavé nepokoje v krajine dovolenku stornovať.

Pre pluska.sk pred pár dňami brunetka nahlas povedala, ako to vlastne je. Priznala, že riešia veci a rozprávajú sa o tom. Sú však od seba a bývajú oddelene. „Je to také hluchšie obdobie...“ povedala Kristína a potvrdila, že to skôr smeruje k tomu, že nebudú spolu, ale ani jeden zatiaľ oficiálne nepožiadal o rozvod.

Žiaľ, Kristíne teda vzťah s Adamom, ktorého napriek všetkému stále ľúbi a prvýkrát sa do neho vraj zahľadela už ako 16-ročná, nevyšiel a rúca sa. Iveta Malachovská je jej úplným opakom a príkladom toho, že aj človek zo šoubiznisu môže mať krásne, šťastné a dlhotrvajúce manželstvo.