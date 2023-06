Hviezdi v seriáli Hranica, kde hrá Zorku Stračinovú, šéfku pašeráckej mafie. Spočiatku nebolo isté, či tú úlohu získa, keďže tvorcom sa zdala mladá. "Dostala som záchvat smiechu a povedala som režisérovi, že nemám problém sa nechať upraviť na staro," smeje sa Hana.A tak ju môžeme vidieť s vlasmi prefarbenými na šedo a v tetkovských šatách.

Zdroj: TV JOJ Hana Gregorová ako Zorka Stračinová v seriáli Hranica

"Vek vôbec neriešim, pretože som šťastná, že som sa dožila v zdraví, som vďačná, že mám prácu a taktiež za život, ktorý som mala a dúfam, že ešte budem mať," povedala pre TV JOJ Gregorová. "Kde je nejaká šablona, ako by mala vyzerať 70-ročná žena? Veď to nie je nikde napísané, je to relatívne. Ja zvyknem hovoriť, že duša je mladá, len telo ju trošku predbehlo. Mám doma zrkadlo a vidím sa. Ja som spokojná ako vyzerám, viem, že je to už zbytočné sa nechať esteticky upravovať, ale nie som proti tomu, ani to neodsudzujem, ale občiansky mi nikto nezmení, tak načo."

Herečka však priznala, že už desať rokov rozmýšľa, že si nechá natiahnuť krk. "Ale, potom si poviem, Bože, a čo keď sa nezobudím z tej narkózy a kto vie, ako budem vyzerať. Takže je mi to jedno."