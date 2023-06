Partner Nely Pociskovej je hrdým otcom Hektora (7) a Lianky (5). Filip aj Nela sú nielen herci, ale predovšetkým skvelí speváci. Pôjdu ich deti v umeleckých stopách svojich rodičov? "Majú vynikajúci hudobný sluch, no na hudobnú ešte nechodia, nehrajú ani na žiadne hudobné nástroje," hovorí Filip. "Nemám zatiaľ pocit, že by ich to nejako bavilo a my ich do ničoho nenútime. Nechceme to siliť. Keď to príde prirodzene, že ich to bude zaujímať, tak sa budú venovať hudbe, spevu, keď nie, tak nie. Ale s hudobnou výchovou sa určite stretnú, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité," vraví spevák, ktorého môžete vidieť v operných predstaveniach na javisku SND. O Filipovi je známe, že svoje deti nerozmaznáva, naopak, patrí skôr k prísnejším otcom. Prečo?

"Mám taký pocit, že v dnešnej dobe veľa detí – vrátane mojich – berie veľa vecí automaticky. Možno chýba úcta k tomu, že na všetko treba vynaložiť nejakú energiu." Čo sa týka výchovy, Filip priznáva, že miestami dostávajú krídla, tak ich musí držať pri zemi. "Na to, aby sme niečo mali, musíme pracovať, niekto to musí vyrobiť, veci nedostávame len tak, automaticky, takže bol by som rád, keby to vedeli. My sme kedysi nemali toľko možností a chápem, že je ťažké im vysvetliť, že nemôžu mať všetko. Ja svojim deťom doprajem, ale musí to mať zdravú mieru konzumu, nielen pasívne všetko prijímať."