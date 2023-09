Ako zvládate dve malé deti? Však už v práci naplno zarezávate...

Niekedy lepšie, inokedy horšie, ale ide to. Dcérka už bude mať zanedlho 4 roky, takže je to s ňou už lepšie. Sárka je v škôlke, chodí na krúžky. Má svoj systém a my sa mu musíme prispôsobiť.

Syn Šimon mal len jeden rok...

S ním je to ťažšie, je to taký boj o prežitie. Všade chce liezť, všetko chce vyskúšať, zničiť a opáčiť. Tak sa snažíme o to, aby to zvládol v zdraví.

Napriek tomu, že je maličký, vy už pracujete. Ako to zvládate?

Keď mal asi 5 mesiacov, začala som v televízii robiť reláciu Silná zostava. Natáčanie sa dalo v pohode zvládnuť a potom prišli aj iné pracovné povinnosti a dala som to. Ale áno, treba mi občas samozrejme aj vypomôcť.