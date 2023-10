Richard Müller a česká speváčka Emma Smetana sa stretli v štúdiu, aby spolu naspievali pieseň. Emma ale zo spevákovho správania bola nemilo prekvapená.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtwOe5ZM5qS/ Richard Müller naspieval pieseň s českou speváčkou Emmou Smetanou.

"Richard Müller má striedavú náladu. Naše prvé stretnutie v živote bolo hneď v štúdiu, kde mi na všetko hovoril, že to robiť nebude, že to spievať nebude, že toto nech robia profesionálni speváci, že toto je trápne a tak ďalej, ale potom to všetko urobil," povedala Emma Smetana v rozhovore pre Český rozhlas a Richarda veru nešetrila.