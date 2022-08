Malý Dion sa má onedlho narodiť a na svete ho už čaká celá luxusná výbava. Okrem značkového kočíka, vlastného instagramového konta a luxusného oblečenia má už aj kolísku s perinkou a výbavou, kde bude spať. Na všetkom je logo s menom a samotná perinka s mantinelmi a hniezdom sú zlatej farby.

Samozrejme majú Zuzana a rené aj alternatívu so sivou, modrou a opäť zlatou farbou. Ich synček teda príde do poriadneho luxusu. Bábätku to síce bude úplne jedno, radosť z týchto vecí majú iba rodičia, ktorí sa tým radi popýšia. Najdôležitejšie aj tak je, aby bolo dieťa zdravé a spokojné. Či už v zlatej alebo obyčajnej kolíske.

Pozrite sa, v čom bude spať ich dieťa v našej galérii.