V piatok 24. februára tohto roku mierili Juraj jakubisko s manželkou Deanou do nemocnice. Tentoraz to bola, žiaľ, posledná cesta. Juraj Jakubisko, ktorému manželka zavolala domov záchranku, po ceste zomrel. Zdrvená vdova českému Blesku vtedy povedala: „Išla som za sanitkou taxíkom. Keď sme došli do IKEM-u, Juraj už nedýchal. Vyzeral však uvoľnene a pokojne,“ zdôverila sa.

Režisér mal už dlhšie podlomené zdravie, dokonca ako Blesku priznala, trápilo ho aj onkologické ochorenie, o ktorom vedel málokto. Juraj a Deana si za roky, ktoré boli spolu vybudovali svoj svet, ktorý im vyhovoval. „Milujem momenty, keď sedíme spolu v Jurajovom ateliéri, Juraj maľuje a ja niečo píšem na počítači – chvíle, keď si každý robíme niečo ,svoje‘. Je príjemné deliť sa o spoločný priestor hoci aj bez slov,“ povedala Šarmu pred dvoma rokmi.

Zdroj: Emil Vaško Juraja Jakubisko s Deanou kedysi

Teraz sa Deana po dlhšom čase ukázala v spoločnosti, keď prišla podporiť Mariku Gombitovú na tlačovku k jej pripravovaným koncertom. V Prahe na lodi sa stretli viaceré osobnosti. Deana prišla v čiernych šatách a vyzerala utrápene a pravdepodobne aj dosť schudla. Smrť milovaného s človekom vždy zamáva, držíme jej palce, aby to zvládala.

Pozrite si ju v našej galérii.