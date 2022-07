Veronika Žilková zažila v marci šok, keď jej manžel Martin Stropnický podľa super.cz poslal mail, kde písal, že už ju nemiluje. Dôvodom bola mladšia milenka. Dovtedy si myslela, že je všetko v poriadku. O rozvod však zatiaľ nikto nepodal. Herečka o tom, čo sa stalo hovorí otvorene.

„Nie ste v rozvodovom konaní. To musí podať on, pretože ja som mala do 9. marca, dokým som dostala mail, pocit úplne funkčnej rodiny. Vianoce s nami strávil ako milujúci otec a všetkým nám dal letenky do Izraela. Takže sme to vôbec nepredpokladali,“ povedala pre super.cz Veronika Žilková.