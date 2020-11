Meghan a Harry si Frogmore House, ktorého rekonštrukcia stála milióny libier, prakticky vôbec neužili. Rok po nasťahovaní oznámili, že odstupujú zo svojich kráľovských pozícií, pol roka po Megxite odišli na dovolenku do Kanady a do svojho obrovského domu plného ekologických vychytávok sa už nevrátili.

Domov za oceánom

Po presťahovaní z Kanady do Kalifornie Meghan a Harry so synom Archiem žili nejaký čas v Los Angeles v dome svojho priateľa, hollywoodskeho producenta Tylera Perryho. Svoje 39. narodeniny však Meghan oslávila už v novom luxusnom sídle za 11,4 miliónov libier v Montecite pri Santa Barbare. Teraz vyšlo najavo, že si do USA dali poslať zo Spojeného kráľovstva nábytok, ktorý si pôvodne kúpili do windsorského domu.