To, že manželia Vinczeovci sú doma už traja, sa nám podarilo odhaliť začiatkom januára 2023. Takmer po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, mali konečne doma dieťa v tzv. dočasnej starostlivosti. „Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom však nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že neprezradíme jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ vysvetlila nám v januári Adela. Pred novou úlohou matky mala rešpekt, no život bez malého drobca si už nevedela predstaviť, píše portál Pluska.

Zdroj: Emil Vasko Premiera filmu Vsetko alebo Nic v horskom stredisku Jasna

Verejnosť však stále nevedela, či majú Vinczeovci doma dievčatko alebo chlapčeka, keďže to manželia museli tajiť. Až doteraz! Adoptované dieťatko rozhodne neskrývajú, chodia s ním dokonca na detské plávanie či do reštaurácií. Takže si už viacerí všimli, že ružové gumičky vo vlasoch nenosí.

Zdroj: EMIL VAŠKO Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová.

„Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila nám Adela. Tá sa svojho malého pokladu nevie nabažiť a snaží sa s ním byť každú voľnú chvíľu. Niekedy im však podľa jej slov dáva poriadne zabrať – hoci v dobrom. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ netají. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala moderátorka.