Bohdalová si ešte aj zatancovala a od septembra sa teší na nakrúcanie nového filmu. V jej veku 92 rokov, je to až obdivuhodné! Viete, čím všetkým si legendárna herečka v živote prešla? Narodila sa 3. mája 1931 v Prahe-Žižkove do chudobných pomerov. Otec bol stolár, matka slúžka, ale nadšená ochotníčka. Jiřinku zapísala do baletnej školy aj do komparzu. V šiestich rokoch už zažiarila vo filme Pižla a Žižla na cestách (1937), o tri roky neskôr vo veselohre Madla zpívá Evropě. Okrem toho z nej mama vychovala skvelú kuchárku a milovníčku dečiek...

Živiteľka samých žien

Po maturite na dievčenskom gymnáziu ju však na pražskú DAMU neprijali. Vyšlo to až na tretí pokus. Jiřina medzitým prijala prácu učiteľky na základnej škole v Ostrave. Tam jej život nabral zvláštne turbulencie. Zamilovala sa do banského inžiniera Břetislava Staša, otehotnela, a keď čakala dcéru Simonu, v druhom ročníku prerušila štúdium na DAMU a s rastúcim bruškom sa rýchlo vydala. No vtedy už nad jej životom viseli ťažké chmáry.

Jej otec pomáhal pri emigrácii bývalému ministrovi Feierabendovi a súd ho v roku 1954 poslal za vlastizradu do väzenia na 15 rokov, (odsedel si sedem). Keď nad ním vynášali rozsudok, Jiřinu prepadli silné pôrodné bolesti. A razom sa z nej stala živiteľka rodiny – matky spamätávajúcej sa zo slabšieho infarktu, mladšej sestry aj dcérky Simonky. Po rokoch herečka o tých časoch priznala: „Zapisovala som si, čestné slovo, každý dvadsaťhaliernik.“

