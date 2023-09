Marika Gombitová patrí k speváčkam, ktoré veľmi radi komunikujú so svojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sieti. Pomerne často sa im prihovára, ďakuje alebo sa s niečím pochváli. No a najnovšie sa verejnosti pochválila s jej novou láskou. Tvrdí, že to bolo neplánované a že je veľmi šťastná.

Zdroj: Archív M. G.

"Milí priatelia, moja psia rodinka sa rozrástla. Bolo to neplánované," informovala Marika na svojej sociálnej sieti o tom, že psíka našla na parkovisku, ktorý sa tam vraj túlal už tri dni. Speváčke ho teda prišlo ľúto, a tak ho vzala k veterinárovi, aby zistil podľa čipu majiteľa. A keďže žiaden nemal, Marika si ho vzala domov.