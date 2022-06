Môže byť kráľovnou celebrít, ale do Buckinghamského paláca sa aj tak nedostala. V Londýne sa už začali oslavy platinového jubilea kráľovnej Alžbety na tróne.

Sen Kim Kardashian dostať sa na oficiálne oslavy kráľovskej rodiny sa rozplynul. Celebritná hviezda merala cestu do Anglicka aj so svojim priateľom Petom Davidsonom a podľa dailymail.co.uk žiadali lístky, no palác ich odmietol. Kim vraj bola odhodlaná mať akýkoľvek vstup, aj keby nebol VIP.

Zdroj: Getty Images Kim Kardashian a Pete Davidson

Nepekné prekvapenie

Lístky sa snažili dostať rôznymi inými spôsobmi, no odmietla ich aj spravodajská BBC, ktorá bude oslavy vysielať. „Kim málokedy niekto odmietne účasť na akomkoľvek podujatí, takže to bolo prekvapujúce. Aj preto, že Spojené kráľovstvo často nenavštevuje. Kim a Pete milujú kráľovskú rodinu a naozaj chceli byť súčasťou tejto jedinečnej oslavy,“ povedali zástupcovia Kardashianky.