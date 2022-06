Modelka Lucia Javorčeková je známa najmä v zahraničí. Pravidelne postuje sexi fotografie na svoj Instagram a za roky sa stala jeho slovenskou kráľovnou. Má na ňom až cez dva milióny sledovateľov. Nedávno jej ho zrušili a založila si nový. Starý jej však nakoniec vrátili a používa oba. Práve na tom novom zverejnila drsný a pravdivý post o svojej minulosti.

Pridala svoju fotografiu, na ktorej je jej tvár plná akné. To však bolo dôsledkom rokov, počas ktorých evidentne nebola vôbec šťastná. „Poviem vám príbeh o mladom zlomenom dievčati po 10. rokoch manželstva s o 11 rokov starším mužom. Táto dievčina začala chodiť s týmto chlapom, keď mala 16 rokov. Utekala z nemilujúceho domova plného zneužívania a dúfala v princa, s ktorým bude žiť šťastne až do smrti,“ začala rozprávanie 32-ročná modelka.

„V deň jej 18. narodenín sa zosobášili a o dva roky neskôr sa im narodila dcéra. Bolo tam veľa krásnych, ale aj temných momentov. Keďže toto dievča pochádzalo z rodiny s nie príliš žiarivým príkladom, nechápala základy zdravého partnerstva, ani sebalásky a sebahodnoty. V náručí staršieho muža to bolo veľmi deštruktívne. Nemohla si zložiť ružové okuliare, pretože by to znamenalo pozrieť sa realite do očí, a tak naďalej žila vo svojej šťastnej bubline a na bezpečnom mieste v jej mysli, ktoré neexistovalo. Cestovala po svete, ale nevidela nič z krajín, len letiská a steny štúdií,“ píše.

