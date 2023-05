Ako píše pluska.sk, od rozvodu svojich rodičov v roku 1993 má naštrbené vzťahy s matkou Zdenou. Práve ona bola tá, ktorá vtedy rozchod iniciovala, lebo sa zamilovala do výrazne mladšieho dirigenta Braňa Kostku.

Proti ich vzťahu sa búrila aj Studenkovej dcéra Simona. „Mala som vtedy 39 a Branko 22. Pre okolie to bolo príšerné a nepredstaviteľné. Aj moja mama zaujala postoj ‚buď on alebo ja‛,” priznala kedysi Studenková pre magazín iDnes.cz a dodala: "Myslím si, že som jej to dala vyžrať. Nebola som schopná ústupku. Hovorila som si, prečo sa mám vzdať niečoho, čo teraz bytostne potrebujem, keď ona raz bude z domu preč. Kvôli čomu to mám urobiť?"

Simona je známa tým, že sa v spoločnosti neukazuje. Na svoju známu mamu sa vôbec nepodobá. Naposledy bola medializovaná, keď sa ukázala na pohrebe svojej babky, Gertrúdy Studenkovej, v roku 2017. To, ako Simona vyzerá si môžete pozrieť v našej galérii.