Okolo tridsiatky im mal už tak málo, že dospel do štádia, keď by si už musel robiť na hlave prehadzovačku, aby zakryl pleši­nu, že sa ich zbaví úplne.

„Môže za to otec a genetika. Išlo to mimo mňa,“ povedal nám pred časom v úprimnom rozhovore. „Spočiatku som mal s vypadávaním vlasov a plešinou problém. Nepáčilo sa mi to, tak som si hlavu radšej holil. Cítil som sa tak mladšie a keď som zistil, že tak aj vyzerám, už som pri tom zostal a teraz sa cítim stále pekný, mladý a najmä si nevidím plešinu. Lebo s tou som sa doteraz nevyrovnal.“

Teraz je však všetko inak a Cinky má opäť hlavu plnú hustej hrivy. Nie je však za ňou zázračná medicína, ale ruky umeleckého maskéra. Nič to, aspoň si vieme predstaviť, ako by sympatický herec vyzeral, keby nemal od mladosti so svojou „korunou“ problém.