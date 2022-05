Je to len 11 mesiacov, čo sa Josef Abrhám i celé Slovensko a Česko lúčili s Libušou Šafránkovou. Pohľad na herca počas jej pohrebu bol veľmi smutný. Musel sa vyrovnať s tvrdou ranou, no vo svojom živote už podobnú bolesť, žiaľ, zažil...

Herec Josef Abrhám zomrel vo veku 82 rokov. Svoju manželku prežil o necelý rok. Počas jej choroby ukázal charakter aj silu lásky, nakoľko bol Libuši veľkou oporou. Staral sa o ňu ako o najvzácnejší poklad… až kým aj jeho nezradilo zdravie. Problémy so srdcom, s termoreguláciou tela aj isté neurologické ochorenie ho nakoniec „posadilo“ na vozík.

Ľudia z okolia slávnej hereckej dvojice vraveli, že psychicky odolnejšia bola Libuška. Tá však 9. júna 2021, len dva dni po 68. narodeninách, svoj boj o život prehrala. Na jej pohrebe všetci videli pochudnutého a žiaľom zlomeného manžela na vozíčku.

Vdovec Josef Abrhám nebol schopný sám sa o seba postarať. Žil u syna, ktorý si ho odviezol k sebe na Moravu. Takto smutne a dojímavo sa pomaly završoval život legendárneho herca, ktorého sme obdivovali a milovali! Možno najviac v komédii Vrchní, prchni!, no najmä v seriáli Nemocnica na okraji mesta, kde si zahral sukničkárskeho doktora Arnošta Blažeja. Od syna sa už domov nevrátil...

Smrť Abrhámovi skrížila cestu už v mladosti, keď v 26 rokoch zomrela na leukémiu jeho mladšia sestra Elena. S jej odchodom sa vraj nikdy nevyrovnal. Z celej ich rodiny už žije len najstaršia sestra Božena. V dávnejšom rozhovore pre PLUS 7 DNÍ herec prezradil, ako sám vstával z prachu na kolená: „Keď je mi psychicky naozaj zle, úplne najhoršie, keď už to nejde ďalej, tak oslobodzujúca je rezignácia. Musíte sa zachrániť sám, usilovať o ňu aj s nasadením života, inak vás tá negácia zahubí. Nie je to cynizmus, je to obrana a posila. Vďaka rezignácii znovu naberiete sily a nahodí sa späť ten remeň…“

Neodolateľný zvodca, ale i herec s komediálnym talentom, ktorému mnohí muži závideli, že sa oženil s Popoluškou alias Libušou Šafránkovou († 68) navždy opustil tento svet vo veku 82 rokov. Česť jeho pamiatke.