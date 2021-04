Pred Buckinghamským palácom v Londýne sa zhromaždujú ľudia, aby kvetinami vyjadrili smútok a účasť kráľovskej rodine. Vojvoda z Edinburghu skonal v ranných hodinách vo Windsorskom zámku.

Stovky sa nedožil

Princ Philip by bol 10. júna oslávil 100. narodeniny. Posledné týždne ho však trápili problémy so srdcom, čo si vyžiadalo dlhší pobyt v nemocnici. Hospitalizovali ho tento rok vo februári, lebo sa necítil dobre. Po chirurgickom zákroku a zotavení sa v polovici marca vrátil späť na Windsorský zámok. Kráľovná Alžbeta II. mala v manželovi celý život najväčšiu oporu. Zatiaľ nie je jasné, či princ Philip bude mať štátny pohreb, na ktorý má nárok. Je totiž dosť možné, že on sám by si to neželal.

Zdroj: Profimedia

Spolu 73 rokov

Kráľovná Alžbeta II. a princ Philip boli manželia od roku 1947. Narodili sa im štyri deti – Charles, Anna, Andrew a Edward. Radosť im robilo 8 vnúčat a 9 pravnúčat. Princ Philip sa v auguste 2017 stiahol z verejného života a odišiel do dôchodku. Pred vypuknutím pandémie trávil väčšinu času v Sandringhame. Venoval sa maľovaniu, rád čital a jazdil na koči po okolí. Od vypuknutia pandémie bol spolu s kráľovnou na Windsorskom zámku.