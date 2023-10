Pre svojho brata by urobil aj nemožné. Matúš Pokorný (16) preto už roky vyrába mydielka s hračkou. To, čo zarobí, dáva na plienky staršiemu bratovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou.

Matúš Pokorný môže byť skutočnou inšpiráciou pre nás všetkých. Má totižto úplne iné záľuby ako jeho rovesníci. Popri školských povinnostiach a koníčkoch vyrába mydlá s hračkami. A to všetko preto, aby rodičia mohli jeho staršiemu bratovi Jakubovi kúpiť toľko plienok, koľko len potrebuje. Jakub má totižto DMO spastickú kvadruparézu.

Zdroj: Matúš Pokorný Matúš predáva mydlá, aby finančne pomohol bratovi.

Pridusený pri pôrode

Keď sa mal Jakub narodiť, nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť chorý. Narodil sa v termíne, v súkromnej nemocnici v Bratislave, no pri pôrode bol pridusený. "Nedostatok kyslíka v prvých hodinách života spôsobili nevratnú traumu a doživotnú diagnózu Detská mozgová obrna - spastická kvadruparéza," priblížil Matúš. Jakub bude mať o pár týždňov 23 rokov, no motoricky je na úrovni 3-mesačného bábätka a vyžaduje si teda 24 hodinovú opateru.

"Stará sa oňho mamka, ktorá sa navždy musela vzdať nielen kariéry," vysvetlil Matúš. Jakubovi vekom pribúdajú ďalšie a ďalšie diagnózy, preto rehabilitácie v jeho prípade sú nevyhnutné. To všetko ale stojí nemalé peniaze. Hoci dostáva príspevok ako každý ZŤP odkázaný pacient, je to stále málo. Zdravotná poisťovňa mu niekoľkotisícové náklady na liečbu vraj nepokrýva ani zďaleka. "Iba za plienky momentálne doplácame 200 € mesačne, 1ponor v hyperbarickej komore stojí 90 €, ak s ním cvičia v centre, je to ďalších 1500- 2500 €," objasnil Matúš.