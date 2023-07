Keby David Phillip Vetter žil, mal by dnes 52 rokov. Bol tu však príliš krátko na to, aby mohol okúsiť svet.

Aj nápis na jeho náhrobnom kameni uvádza, že sa nikdy nedotkol sveta. Lebo nemohol. Od narodenia až po jeho smrť keď mu bolo 12, žil v plastovej bubline.

Davida lekári len pár sekúnd po narodení umiestnili do prísnej izolácie, ktorú už nikdy neopustil. Chlapec totiž trpel zriedkavou diagnózou nazývanou SCID (ťažká kombinovaná imunodeficiencia), kvôli ktorej nemal funkčný imunitný systém a akýkoľvek kontakt s okolitým svetom by ho vraj rýchlo zabil.

Nikdy neexistovalo dieťa ako David Vetter a Američania si ho možno pamätajú ako fenomén 70. a začiatku 80. rokov: „chlapca v bubline“. David bol v poradí tretím dieťaťom, ktoré jeho rodičia privítali na svet. Narodil sa v septembri 1971 v Texase k sestre Katherine. Mal aj brata Davida Josepha, no ten zomrel ako 7-mesačný na SCID, mal teda rovnakú diagnózu ako neskôr on.

Špecialisti tvrdili, že udržiavanie Davida v sterilnej bubline bude možné len na istý čas. Nemal totiž vyvinutý imunitný systém a to znamenalo, že akýkoľvek zatúlaný zárodok choroby, ale aj bežná baktéria z dotyku inej osoby alebo jej dychu, ho mohla zabiť.

Keď sa David narodil, bolo jasné, že koniec príde rýchlo. Táto choroba pre neho bola doslova rozsudkom smrti. Obaja bratia mali najbežnejší variant ochorenia charakterizovaný smrteľným defektom v chromozóme X, ktorý trápi iba chlapcov, ale dievčatá môžu byť prenášačmi.

Aby sa nezopakoval osud jeho staršieho brata, Davida len pár sekúnd po narodení lekári vložili do sterilnej plastovej bubliny. Nádejou na jeho život bola jeho sestra Katherine, ktorá ako jediná mohla byť darkyňou krvi aj kostnej drene. Na lekároch teda bolo udržať chlapca pri živote, kým bude schopný podstúpiť zákrok, ktorý by mu mohol zachrániť život. Ale ani sestrina krv nebola dokonalá. Ako chlapec rástol a bol väčší a ďalej pokračovali v hľadaní lieku, bolo viac-menej jasné, že bublina bude jeho domovom až do konca života.