Túlavé psy nevzbudzujú v Libanone žiadnu pozornosť. Odhaduje sa, že v jeho uliciach žije približne 50 tisíc túlavých psov, pričom besnota je tu úplne bežná, píše Daily Expres US. Tento pes však niesol v papuli čierne plastové vrece na odpadky, z ktorého okoloidúci začuli detský plač.

Vrece bolo odhodené do smetí pred mestskou budovou v druhom najväčšom libanonskom meste Tripoli, ktoré sa nachádza na severe krajiny zmietanou konfliktmi, píše Čas pre Ženy.

Po privolaní záchrannej služby bolo dieťa odvezené do Islamskej nemocnice a neskôr prevezené do Vládnej nemocnice v Tripoli. Podľa fotografií sú tvár a telíčko dievčatka pokryté modrinami a odreninami. Pravdepodobne ide o novorodenca, hoci niektoré zdroje uvádzajú, že môže mať do 4 mesiacov.