História ju pozná ako nepotopiteľnú Molly Brown. Prezývku však získala až po smrti...

Hlboko do vrecka

Molly bola dcérou radového robotníka. Jej rodina bojovala o každý cent a podobne ako mnohí z jej súrodencov, aj ona bola od 13 rokov nútená pracovať v továrni, aby priniesla do rodinného rozpočtu zopár drobných. Hoci trpela rovnako ako väčšina jej rovesníkov, Molly mala v niektorých smeroch šťastie. Jej rodičia boli na tú dobu pokrokoví a deťom dopriali vzdelanie. Keď mala 18 rokov, spolu s bratom Danielom, sestrou Mary Ann a jej manželom Johnom sa presťahovala do Leadville v Colorade.

Tam sa do nej zaľúbil istý bohatý muž, ona však milovala baníka Jamesa, tak sa ocitla v ťažkej situácii.

Zdroj: wikipedia.com Malá Molly

Milionári na počkanie

Bohatstvo či láska? Srdce napokon zvíťazilo nad rozumom a Molly sa rozhodla, že jej bude lepšie s chudobným mužom, ktorého milovala, ako s bohatým, ktorého peniaze ju priťahovali. Tak sa vydala za Jamesa Browna. Mladí manželia dlho treli biedu. Ich životy sa zmenili v roku 1893 po tom, ako pomohol James svojim zamestnávateľom, spoločnosti Ibex Mining Company, odhaliť zlatú žilu v bani Little Jonny. Za objav bol odmenený 12 500 akciami spoločnosti a miestom v predstavenstve. Cez noc sa teda z Brownovcov stali milionári.

Zdroj: wikipedia.com Molly Brown

Molly sa odvtedy začala angažovať nie len v spoločenskom živote (dokonca sa stala zakladajúcou členkou Denverského ženského klubu), ale aj v politike. To sa jej mužovi nepozdávalo a v snahe zachrániť manželstvo a priviesť ju na iné myšlienky, začali cestovať. V roku 1902 sa vydali na cestu, ktorá ich viedla cez Írsko, Francúzsko, Rusko, Japonsko a Indiu. Nepomohlo to a tak v roku 1909, po 23 rokoch manželstva, podpísali súkromnú dohodu o odlúčení. Nešlo teda o rozvod, len o dokument o tom, ako budú rozdelené rodinné financie a majetok. Molly dostala peňažné vyrovnanie, zopár sídiel a nárok na mesačný príspevok vo výške vtedajších 700 dolárov, čo je v súčasnosti viac ako 20-tisíc dolárov. Tak mala dostatok peňazí na spokojný život.