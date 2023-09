Jedinečný projekt Huga Repáňa: Cigaretové ohorky nepatria na zem, ale do asfaltu...

Hugo Repáň si s ekológiou tyká. Vďaka jeho projekt môže byť svet opäť o čosi čistejší. Vie totiž, že cigaretové ohorky a tabakové náplne nepatria na zem. Tak im našiel jedinečné uplatnenie. Pridáva ich do asfaltu! Ohorky z cigariet totiž patria medzi toxický odpad, ktorý ani náhodou na zem ani do prírody nepatrí. Tak si Hugo povedal, že je lepšie prechádzať sa po spracovaných ohorkoch, aby sme sa nemuseli prechádzať po nezodpovedne vyhodených ohorkoch.

Mladý ekológ to má spočítané a pre redakciu Život povedal, že na celom fajčiari denne vyhodia 4,5 bilióna po­užitých cigaretových filtrov a to je už poriadne množstvo. Viac než tretina fajčiarov u nás hádže ohorky na zem. V našich končinách je to zvyk až tradícia, tak Hugo ešte ako študent navrhol spôsob ich využitia.

Zdroj: EcoButt

Dnes má za sebou prvé úspechy a buduje infraštruktúru s cieľom vytvoriť čo najviac možností, aby neohľaduplní ignoranti neodhadzovali cigaretové ohorky do prírody.