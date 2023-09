Patríte k ľuďom, ktorí neustále bojujú s nadváhou? Vyhľadávajú rozličné diéty a snažia sa o zdravý životný štýl, no ich problém sa stále vracia alebo sa možno zhoršuje? V rozvoji obezity alebo v tom, či priberieme, alebo schudneme, zohrávajú úlohu mnohé faktory. Základom je vyhľadať lekára a riešiť problém s ním. Obezita je totiž choroba, a tak patrí do rúk lekárom.

Na úvod si dajme pár faktov o obezite:

obezita je ochorenie, ktoré má vlastné diagnostické číslo E66

na svete žije 1,1 miliardy ľudí s nadváhou a s obezitou

na Slovensku obezitou trpí každý 4. dospelý

obezita je ochorenie charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku

ochorenie je zodpovedné za polovicu srdcovo-cievnych ochorení a takmer 50 % rôznych druhov rakoviny

v porovnaní s človekom so zdravou hmotnosťou má pacient s obezitou predpoklad na vývoj ďalších 236 chorôb

Hoci si to niektorí myslia, faktom je, že obezita nemusí byť problémom slabej vôle či nekontrolovaného prejedania sa. Na vznik obezity má vplyv genetika, pretože tak, ako sa narodíme s nejakou farbou očí, tak sa rodíme aj s tendenciou priberať. Ďalším faktorom je fyziológia, pretože to, či cítime hlad, alebo nie, je ovplyvnené intenzitou signálov zo žalúdka a čreva. A, áno, ďalším faktorom je aj prostredie, v ktorom žijeme, životný štýl, aký máme či úroveň stresu, ktorej sme vystavovaní.

5 % pod dohľadom lekára pre vaše zdravie

Problémom ľudí, ktorí majú vyššiu hmotnosť a chcú schudnúť, býva okrem iného aj to, že si nevedia stanoviť správne ciele. Niekedy je tým cieľom estetika, chcú vyzerať krajšie. Tento cieľ ich však po prvotnom nadšení zvykne opustiť, pretože zistia, že je to ťažšie, než si mysleli a zo zlyhania obvinia samých seba. Pod lekárskym dohľadom by k tomuto záveru zrejme nedospeli, ale najmä by si kládli správne ciele. Kľúčom teda nie je vyhľadávať riešenie v podobe diét online, ale lekára. Ten pacienta trpiaceho diagnózou obezita poučí o tom, že obezita je choroba a čo mu pre jeho vyššiu hmotnosť hrozí v prvom rade zdravotne. A nie je toho málo.



Pozitívne ale je, že už pri úbytku 5 % hmotnosti pacient môže znížiť riziko vzniku napríklad cukrovky 2. typu, osteoartritídy, srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a cievnych ochorení všeobecne, ale aj rozvoj ďalších chronických ochorení. V neposlednom rade môže mať veľmi pozitívny vplyv na spánok a jeho kvalitu.



Problémom je, že keďže zatiaľ neexistuje medicínsky odbor “obezitológia”, pacienti nevedia, za kým vlastne majú ísť. Faktom je, že to, či lekár bude obezitu liečiť, alebo iba dá odporúčanie na schudnutie, je na jeho rozhodnutí, ale aj samovzdelávaní či odborných školeniach. Ak by ste hľadali lekára na liečbu obezity vo vašom okolí, obráťte s ana vášho všeobecného praktického lekára alebo špecialistu, ktorého navštevujete pre iné ochorenia, ale nápomocná vám môže byť napríklad aj stránka www.odvaztesa.sk, kde nájdete zoznam lekárov, ktorí sa venujú liečbe obezity.

Obezita je choroba

Témy tejto diagnózy sa nedávno zhostil aj režisér Jonáš Karásek, ktorý režíroval aj toho roku nadpriemerne úspešnú slovenskú komédiu Invalid. Vo svojom krátkom filmovom projekte Choroba predstavuje obezitu ako pandémiu, ktorou sa toto ochorenie skutočne stáva. A nie len kdesi za hranicami nášho štátu, ale aj priamo u nás doma. Karásek pritom vo filme pracoval s nehercami, ktorí obezitou trpia a dobrovoľne prišli na casting. Tvorcovia boli silno zasiahnutí príbehmi ľudí, ktorí nevychádzajú zo svojho bytu, pretože sa boja spoločenského odsúdenia. Matiek, ktoré necestujú so svojimi deťmi na dovolenky, pretože sa nezmestia do sedadla lietadla. Žien a mužov, ktorí majú iba virtuálne vzťahy a boja sa osobných stretnutí. Film si môžete pozrieť na www.choroba.online