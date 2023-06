Prvá kolekcia jej značky vznikla koncom roka 2022 za pomoci skúsenej návrhárky Lucie Yildiz. Od návrhu, cez tlač monogramu, až po finále je celá kolekcia vyrábaná na Slovensku. Navyše, pri jej tvorbe sa nevyhodil ani centimeter látky. Zo zvyškov vznikli originálne kúsky v limitovanom počte a v tomto trende chce značka pokračovať.

Sen sa môže stať realitou

Kolekcia je Luciiným splneným snom. Nadčasové odevy, ktorými štartuje svoj príbeh značky, sú podľa nej štýlové, praktické aj ekologické. Chce vyrábať veci pre modernú a aktívnu ženu, ktorá túži byť štýlová za každých okolností, no záleží jej aj na pohodlí a praktickosti odevu.

Zdroj: LULU VISION Tvorba návrhov

Chcelo to odvahu

Prvá reálna predstava pustiť sa do kreovania vlastnej kolekcie vznikla na Srí Lanke, kde Lucia odišla na mesiac a mala čas byť sama so sebou, so svojimi myšlienkami a nápadmi. Prichádzali tu nespútane, no stále bojovala aj s pochybnosťami. Tie sa razom vytratili, keď sa doslova s čistou hlavou vrátila domov a o svojom nápade povedala svojmu dlhoročnému partnerovi Palimu, ktorý ju v jej plánoch maximálne podporil.

„Vtedy som nabrala odvahu a povedala som o tom aj Lucii Yildiz, ktorej som bola dlhodobá klientka. Bola nadšená! S Luciou sme úplne zohraté. Svoje myšlienky jej tak dopodrobna opisujem, aby ich ona vedela naskicovať a následne aj ušiť. Tým, že ja nemám krajčírske vzdelanie a ani technické videnie, v mnohom ma musela usmerniť. Niektoré moje nápady síce boli originálne, ale mimoriadne zložité na realizáciu. Takže ja som z nás dvoch tá, ktorá lieta v módnych oblakoch a Lucia ma ťahá dole na zem a spoločne tvoríme módu, ktorá je nielen krásna ale aj praktická a udržateľná,“ dopĺňa Lucia Lukušová.