Pýtate sa samej seba, čo sa to vlastne deje? Doteraz bolo všetko v poriadku a zo dňa na deň svojho partnera nespoznávate? Deň čo deň nezabudne utrúsiť poznámku na vaše nové šaty alebo totálne zjazdí pod čiernu zem nový účes, ktorý ste si dali spraviť?

Možno vás úplne našou odpoveďou nepotešíme, ale chyba nemusí byť nutne iba v ňom. Kde je v skutočnosti skrytá pravda?

Prečo je to moja chyba?

Máte sa naozaj radi? Prijímate sa so všetkými nedostatkami a chybami, také, aké ste? Naše podvedomie je také silné, že to čo si myslíme, zároveň aj vyžarujeme do sveta. Správanie ľudí v našom živote býva mnohokrát iba odrazom nášho vlastného postoja k sebe. Sú nám zrkadlom, a preto sa na nich nemôžeme hnevať. Ak si neustále nadávate, ponižujete sa a ste príliš kritická voči svojej osobe, nevážite si samú seba dostatočne. Prečo by ste to potom mali očakávať od vášho partnera? Ak nevidíte na sebe nič dobré, vysielate nevedomé signály aj jemu. Tým pádom sa vám môže zdať, že práve on robí niečo zlé. V skutočnosti, iba tieto vaše signály zachytil a potichu vám hovorí to, na čo myslíte.

Zdroj: Shutterstock

A teraz prichádza ten najväčší problém. Nepoviete mu o tom. Jednoducho čakáte, kým na to príde sám. A veríte, že sa vám ospravedlní, zmení svoje správanie a všetko bude ako predtým. Bohužiaľ vás opäť musíme sklamať. Nikto z nás, ani muži, či ženy, nevie čítať myšlienky. A navyše, muži sú menej empatickí v porovnaní so ženami. To samozrejme nie je výčitka ale fakt, keďže v minulosti práve muži boli ochrancovia rodiny a ženy sa starali o deti. Nemajme im to za zlé. Ale ako to vyriešiť? Určite vám to medzitým už došlo, všakže? Porozprávajte sa s ním o tom. Niekedy môžete mať pocit, že ak s ním rozviniete debatu na takúto citlivú tému, nestretnete sa s pochopením. Dôverne sa pozhovárajte medzi štyrmi očami a povedzte mu, čo skutočne cítite. Uvidíte, že to bude lepšie.