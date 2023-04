Svoj malý spoločný poklad už majú s partnerom doma. Hoci pôrod prebehol bez komplikácií, musela v pôrodnici nečakane zostať až do soboty. "Sme tu trošku dlhšie. Nenastali žiadne zdravotné problémy u mňa, ja som v poriadku, ale Róza nám trochu zožltla," vysvetlila vtedy trojnásobná mamina fanúšikom. Novorodenecká žltačka je úplne bežný jav. A Agáta sa zase až tak neponáhľala odtiaľ preč. "Starajú sa tu o nás skvele, mám to ako dovolenku," nesťažovala sa, píše magazín Šarm.

No potom si pre svoje dievčatá prišiel do pôrodnice pyšný tato Jaromír Soukup, čo Agáta samozrejme zdokumentovala na sociálnej sieti. A teraz si už Agáta užíva domácu pohodu s malou Rozárkou. Agáta mala Rozárku pritúlenú na sebe ako také malé mačiatko, fanúšičky sa nestíhali čudovať, aká je maličká. No ani nečudo, keď sa narodila, nemala ani tri kilá.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cq6efggNERY/ "Vy ste ako laň a Rozárka ako uzlíček," napísala Agáte fanúšička Jana.

Agáta sa tiež pochválila postavou po pôrode. Bruško už takmer zmizlo a modelka vyzerá fantasticky. Na to, že už má celkom tri deti, jej figúru môže závidieť kadejaká mamička. Dôkazom toho sú aj fanúšikovia, ktorí v komentároch píšu, že ide výslovne o nespravodlivosť.

Bývalá modelka a infuencerka priznala, že pribrala zo 60 kg na 77 kg. „Krása. A viem, že ma máte radi, pretože ukazujem realitu… takže s kožou na trh a ideme pomaly na to. Nebudem držať žiadne diéty, len vynechám kilá čokolád a litre zmrzlín a začnem sa pomaly hýbať,“ napísala k príspevku Agáta, ktorá rodila už tretíkrát. „Ale nech máme hlavne mlieko, všetko v pokoji, šesť dní po pôrode,“ dodala s nadhľadom. Ako vyzerá si pozrite TU.