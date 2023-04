Rebel Wilson (43)

Austrálska herečka a eso bláznivých komédií pred časom síce výraznejšie schudla, ale potrpí si na to, aby médiá prehnane nestrážili jej telesný imidž. Vlani zverejnila fotku z európskej dovolenky s tým, že práve pribrala tri kilogramy v all inclusive rezorte, ale nemieni sa tým trýzniť. „Dobre viem, aké je to cítiť sa po jedle previnilo, ale byť na seba krutá nepomôže. Vedzte, že ste viac než len vaša váha, tá vás nedefinuje, len sa snažte zo všetkých síl byť zdraví a tou najlepšou verziou seba,“ vyslala do sveta.

Ostatne sme ju mohli vidieť napríklad v dojímavej dráme Králíček Jojo (Jojo Rabbit, 2019) či komédii Maturitný ročník (Senior Year, 2022).