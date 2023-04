A to sme ešte nespomenuli tlak na to byť pekná a štíhla! Ako to cíti obľúbená herečka, s ktorou sa rozprávali v aprílovej Madam EVE? "Ten hlas nám hovorí veci, a teraz si to povedzme úprimne, ktoré sa nedajú splniť. Tým pádom žena permanentne existuje v pocite nesplnenej úlohy. Ten hlas kričí: Zlyhávaš, zlyhávaš! Pretože to všetko, čo má žena dosiahnuť, sa nedá. Prosto nedá. Možno keby tak desať žien pracovalo na jednom živote, šlo by to."

Veru často si v našich časopisoch vravíme, nebuďme na seba také prísne. Nie sme superženy a ani nimi nechcime byť. Musíme toľko toho urobiť, obsiahnuť, zvládnuť, predvídať, obetovať. Plus nosiť domov rovnaké peniaze, byť rovnako vzdelané, lebo to chceme. K čomu to vedie a aké katastrofálne dôsledky to podľa Zuzany Fialovej má na celú generáciu mladých, ale aj starých žien? Dozviete sa v galérii.