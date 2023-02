Trojnásobná mama má postavu stále štíhlu ako prútik a ani na tvári jej vôbec nevidno, že by mala na krku už päťdesiatku. Pred rokmi to chvíľu vyzeralo, že jej osudovým mužom bude mág David Copperfield, napokon sa tak nestalo, píše Plus 7 dní. Rodinu si založila s režisérom Matthewom Vaughnom, za ktorého sa vydala v roku 2002.

Claudia mu porodila tri deti. Najstarší syn Caspar Matthew má 19 rokov, dcéra Clementine Poppy má 18 a najmladšia dcérka Cosima Violet sa narodila v roku 2010, nedávno tak oslávila svoje 12. narodeniny. Topmodelka je na svojom Instagrame pomerne aktívna, často pridáva príspevky. Fanúšikovia ju tak vídajú aj na súkromných záberoch a môžu sa zároveň presvedčiť, že je stále nádherná.

Pozrite si ju v našej galérii.